Про це попередила Державна митна служба України. Призупинили роботу 4 контрольно-пропускні пункти.

Дивіться також У Польщі затримали 2 українців: звинувачують в організації багаторазових перетинів кордону

На кордоні з Польщею не працюють пропускні пункти

На кордоні України та Польщі не працюють деякі контрольно-пропускні пункти. Причиною цього стала зупинка роботи бази даних Польщі.

Так, за інформацією польської сторони, на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин" зупинено рух автотранспорту на виїзд і в'їзд. Також у пунктах пропуску "Шегині – Медика" і "Краківець – Корчова" оформлення транспортних засобів у напрямку "виїзд з України" не здійснюється. Водночас в'їзд в Україну доступний лише для легкових авто.

У Державній митні служби України наголосили, що це тимчасові труднощі та закликали українців поставитись з розумінням до тимчасових труднощів.

Про усунення несправностей і відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею повідомимо додатково,

– додали у відомстві.

Як раніше повідомляло Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, станом на 21:00 на пунктах пропуску з Польщею у чергах було 85 легкових автівок, а також 9 автобусів.