Граница со Словакией разблокирована, – ГПСУ

Накануне словацкие перевозчики блокировали границу с Украиной. А уже 24 ноября в ГПСУ сообщили, что она разблокирована и работает в штатном режиме.

Детальнее о ситуации на пункте пропуска между Украиной и Словакией рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он отметил, что грузовики уже пропускают.

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Какая ситуация на границе

По словам спикера ГПСУ, по состоянию на утро 24 ноября разблокирована украинско-словацкая граница. Следовательно, грузовики пропускают в штатном режиме.

Движение грузовиков на словацкой границе пока не блокируется. По состоянию на утро в сторону Украины ожидало проезда 400 грузовиков,

– сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Обратим внимание, что Союз перевозчиков Словакии заблокировал движение грузовиков 21 ноября днем. Им ограничили движение через пункт пропуска "Вышнее Немецкое – Ужгород".

К моменту начала блокировки, на этом пункте пропуска в направлении Украины стояли около 300 грузовиков.

Непростая ситуация на границе с Польшей

Это констатировал Андрей Демченко. По его словам, заблокированы по состоянию на 24 ноября четыре пункта пропуска. В очереди в сторону Украины стоят около 3700 грузовиков.

23 ноября поляки начали блокировать еще один пункт пропуска. Речь идет о "Медика – Шегини". Он был последним пунктом пропуска, который могли использовать водители для сообщения между Украиной и Польшей.

Предшествовало этому письмо. В нем говорилось, что его будут блокировать с 23 по 26 ноября в основном в дневное время – с 10 до 21 часов по киевскому времени.

Интересно, что ГПСУ вечером 23 ноября получила уведомление от польских коллег. В нем говорилось, что блокировку сняли. Следовательно, интенсивность движения грузовых автомобилей на этом направлении возобновилась.

А уже после 10 утра 24 ноября поляки снова принялись за блокирование этого направления. Следовательно, в сторону Украины в очереди стоят около 1400 грузовиков на этом пункте пропуска.