На границе Беларуси и Украины оккупанты наращивают системы радиоэлектронной борьбы

На территории Беларуси заметили наращивание техники для проведения радиоэлектронной разведки и борьбы. Их размещают в приграничных с Украиной районах.

Такую информацию сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке за сутки в своем фейсбуке. Там отметили, что ситуация на севере Украины в целом существенных изменений не претерпела.

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В приграничных населенных пунктах Белоруссии заметили увеличение техники для радиоэлектронной борьбы и разведки. Вероятно, вражеские войска стремятся проводить разведывательную деятельность и обеспечить устойчивую работу систем и средств управления собственными войсками и оружием

На Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах,

– написали в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что угроза ракетных и авиационных ударов по гражданским и военным объектам Украины с территории Беларуси сохраняется.