Беларусь жалуется, что на границе стало больше украинских военных: что говорят в ГПСУ

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что фиксирует увеличение группировки украинских военных на границе с Украиной. В ГПСУ прокомментировали это.

Вооруженные Силы Украины осуществляют защиту суверенной территории от агрессора и никаких провокаций в этом нет. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко

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В Беларуси пожаловались на увеличение количества украинских бойцов на границе

В последнее время в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины фиксируется увеличение группировки украинских вооруженных формирований, в частности сил специальных операций и спецподразделений ГУР МО,

– говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

Там недовольны тем, что на сопредельной территории концентрируются различные подразделения, в частности с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства, а также другие средства поражения.

Также в Беларуси отметили, что "все провокации на границе будут немедленно прекращаться" и отметили будто пограничная служба страны на границе с Украиной "несет службу в усиленном режиме".

Что ответила ГПСУ

Хорошо, что пограничный комитет Беларуси осведомлен с тем, что Украина защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов. И это, собственно, обеспечивается Силами обороны Украины из разных подразделений и с применением всего имеющегося вооружения,

– подчеркнул Андрей Демченко.

Представитель ГПСУ также добавил, что наше государство также наращивает оборонительные фортификационные способности на границе с Беларусью. И никаких провокационных действий в этом нет.

В отличие от Беларуси, которая, несмотря на все заверения, поддержала страну-террористку в ничем не спровоцированной войне и 24 февраля 2022 года сделала самую главную провокацию, позволив войскам России зайти в Украину со своей территории.

По его словам, пока Беларусь будет подыгрывать преступным действиям Кремля, это направление будет оставаться угрожающим, поэтому украинские пограничники будут делать все необходимое, чтобы усиливать защиту страны.

"А что делать с оккупантами, которые заходят на нашу землю, украинские воины хорошо знают. Заявление погранкомитета Беларуси с предупреждением о какой-то недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе удивляет. Лучше бы они упредили свою главную провокацию", – добавил Демченко.