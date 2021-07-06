На границе Польши начали задерживать мигрантов из Беларуси

6 июля 2021 , 17:29
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Источник:

Пограничная служба Польши

В начале июля Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов. Сейчас за незаконное пересечение границы с Беларусью задержали 40 человек в Польше.

Сначала пограничники Подлясского отделения задержали 19 иностранцев. Лица не имели никаких документов, которые позволили бы им оставаться на польской территории.

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Вскоре сообщили о задержании еще 21 человека. По информации пограничной службы Польши, 40 задержанных людей являются гражданами Афганистана, речь идет о:

  • 6 детях;
  • 21 мужчине;
  • 13 женщинах.

Сейчас людей отправили в миграционный центр, где они будут находиться до решения суда. О массовом незаконном пересечении границы из Беларуси уже сообщали в Литве.

Нелегальные мигранты на границе с Беларусью: главное

  • В мае самопровозглашенный президент Беларуси заявил, мол, "Минск до сих пор останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой". Однако после международной реакции на инцидент с самолетом Ryanair не будет этого делать.
  • С начала 2021 года пограничники Литвы задержали уже 1232 нелегальных мигрантов из Беларуси. Это в 15 раз больше, чем за весь 2020 год.
  • В основном лица, которые незаконно пересекают белорусско-литовскую границу, родом из Ирана, Ирака и Сирии.
Автор: Жанна Клименко