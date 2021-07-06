На границе Польши начали задерживать мигрантов из Беларуси

В начале июля Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов. Сейчас за незаконное пересечение границы с Беларусью задержали 40 человек в Польше.

Сначала пограничники Подлясского отделения задержали 19 иностранцев. Лица не имели никаких документов, которые позволили бы им оставаться на польской территории.

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Вскоре сообщили о задержании еще 21 человека. По информации пограничной службы Польши, 40 задержанных людей являются гражданами Афганистана, речь идет о:

6 детях;

21 мужчине;

13 женщинах.

Сейчас людей отправили в миграционный центр, где они будут находиться до решения суда. О массовом незаконном пересечении границы из Беларуси уже сообщали в Литве.

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