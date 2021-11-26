На границе с Россией и Беларусью нашли оружие и тепловизоры

Сотрудники Службы безопасности Украины нашли скрытый арсенал огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с Россией и Беларусью. В частности, ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями.

Арсенал незарегистрированного оружия был обнаружен в Черниговской области. Они были размещены на территории двух частных охотничьих баз.

Важно На Донбасс прибыла группа российских кадровых военных, – разведка

Какое оружие нашли

Правоохранители провели обыски на объектах и ​​адресах проживания представителей их администрации.

Что изъяли:

ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 миллиметра,

4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором,

пистолет Макарова,

револьвер,

почти 400 патронов разного калибра,

дымовую шашку.

Также нашли более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.

Весь арсенал был отправлен на экспертизу.

Открыли дело

Возбуждено уголовное производство по незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатками. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства.

Ранее разведка предупреждала, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Силы страны агрессора есть и вдоль украинской границы с Беларусью. Оккупант якобы хотят взять наше государство в кольцо



Найденное оружие / Фото СБУ