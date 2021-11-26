На границе с Россией и Беларусью нашли оружие и тепловизоры
Источник:СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины нашли скрытый арсенал огнестрельного оружия с тепловизорами вблизи границы с Россией и Беларусью. В частности, ручной пулемет и иностранные винтовки с глушителями.
Арсенал незарегистрированного оружия был обнаружен в Черниговской области. Они были размещены на территории двух частных охотничьих баз.
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Какое оружие нашли
Правоохранители провели обыски на объектах и адресах проживания представителей их администрации.
Что изъяли:
- ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 миллиметра,
- 4 винтовки иностранного производства с оптическим прицелом, устройством для бесшумной стрельбы и тепловизором,
- пистолет Макарова,
- револьвер,
- почти 400 патронов разного калибра,
- дымовую шашку.
Также нашли более 400 единиц специальных отмычек для скрытого проникновения в жилые помещения.
Весь арсенал был отправлен на экспертизу.
Открыли дело
Возбуждено уголовное производство по незаконному обращению с оружием, боевыми припасами или взрывчатками. Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства.Обратите внимание! Ранее разведка предупреждала, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Силы страны агрессора есть и вдоль украинской границы с Беларусью. Оккупант якобы хотят взять наше государство в кольцо.
Найденное оружие / Фото СБУ