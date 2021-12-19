На границе с Россией обнаружили "крылатый спецотряд": украинец занимался контрабандой голубей

Во время Второй мировой войны разведки разных стран имели секретные голубиные службы. Как выяснили украинские пограничники, готовы посылать птиц в тыл врага и в России.

В обычных картонных коробках обнаружили голубей на Сумщине, возле российской границы. Местный житель пытался перевезти их в Украину.

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Голуби из России

О том, что голуби непростые, свидетельствовали специальные коды на кольцах. По ним работники Госпогранслужбы установили, что птицы принадлежат "Союзу российских спортсменов-голубоводов".

. 43-летний украинец пытался перенести через границу 2 картонные коробки с 20 голубями.

Организация базируется в подмосковной Балашихе и очень гордится своими чемпионами на дальние дистанции.

Специальные кольца на лапах голубей указали на их российское происхождение / Фото ГНСУ

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Для чего породистых птиц переправляли в украинский тыл, выяснить не удалось. Задержанный клялся, что нашел птиц случайно, вроде пока искал собаку, которая от него сбежала.



Задержанный убеждал, что нашел голубей случайно / Фото ГНСУ

Однако пограничники доказали, что он незаконно пересек границу дважды – сначала ушел в Россию, а затем вернулся в Украину. Мужчине пришлось оплатить 3,5 тысячи гривен штрафа за нарушение.

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