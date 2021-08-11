На границе с Россией с января выявили 12 преступных групп: объемы контрабанды шокируют
Источник:МВД Украины
Украинские пограничники пресекли деятельность 12 преступных групп на Востоке. Их члены причастны к контрабанде и контрафакту.
С начала 2021 года правоохранители пресекли деятельность ряда баз накопления и сбыта нелегальных товаров. Говорится преимущественно о подакцизные.
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Общая сумма изъятого товара составила более 180 миллионов гривен. В целом по факту совершенных преступлений в экономической сфере начато 37 уголовных производств.
Обвинительные приговоры суда уже получили 4 их фигурантов. Они попали за решетку на сроки от 1 до 3 лет. В то же время суды наложили штрафов на 119 тысяч гривен.
Из незаконного оборота изъяли:
- более 840 тысяч пачек сигарет;
- 43 тонны контрафактного алкоголя;
- 1300 тонн контрафактного горючего;
- оборудование для производства горючего.
Ликвидировали канал незаконного оборота денег
Кроме этого, пограничники также ликвидировали канал незаконного оборота денег между временно оккупированными и контролируемыми территориями Украины. Им также удалось прекратить деятельность центров, занимавшихся теневыми схемами.