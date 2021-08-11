На границе с Россией с января выявили 12 преступных групп: объемы контрабанды шокируют

Украинские пограничники пресекли деятельность 12 преступных групп на Востоке. Их члены причастны к контрабанде и контрафакту.

С начала 2021 года правоохранители пресекли деятельность ряда баз накопления и сбыта нелегальных товаров. Говорится преимущественно о подакцизные.

Читайте также В Польше разоблачили подпольную табачную фабрику: задержали 7 украинцев

Общая сумма изъятого товара составила более 180 миллионов гривен. В целом по факту совершенных преступлений в экономической сфере начато 37 уголовных производств.

Обвинительные приговоры суда уже получили 4 их фигурантов. Они попали за решетку на сроки от 1 до 3 лет. В то же время суды наложили штрафов на 119 тысяч гривен.

Из незаконного оборота изъяли:

более 840 тысяч пачек сигарет;

43 тонны контрафактного алкоголя;

1300 тонн контрафактного горючего;

оборудование для производства горючего.

Ликвидировали канал незаконного оборота денег

Кроме этого, пограничники также ликвидировали канал незаконного оборота денег между временно оккупированными и контролируемыми территориями Украины. Им также удалось прекратить деятельность центров, занимавшихся теневыми схемами.