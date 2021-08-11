Від початку 2021 року правоохоронці припинили діяльність низки баз накопичення та збуту нелегальних товарів. Мовиться переважно про підакцизні.

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Загальна сума вилученого товару склала понад 180 мільйона гривень. Загалом через вчинення злочинів в економічній сфері розпочато 37 кримінальних проваджень.

Обвинувальні вироки суду вже отримали 4 їхніх фігурантів. Вони потрапили за ґрати на терміни від 1 до 3 років. Водночас суди наклали штрафів на 119 тисяч гривень.

З незаконного обігу вилучили:

понад 840 тисяч пачок сигарет;

43 тонни контрафактного алкоголю;

1,3 тисяч тонн контрафактного пального;

обладнання для виробництва пального.

Ліквідували канал незаконного обігу грошей

Крім цього, прикордонники також ліквідували канал незаконного обігу грошей між тимчасово окупованими та контрольованими територіями України. Їм також вдалося припинити діяльність центрів, які займалися тіньовими оборудками.