На границе с Россией задержали женщину со снайперским прицелом в "рюкзаке сына"

На пункте пропуска через государственную границу Украины в Луганской области задержали россиянку. Это произошло 22 сентября, когда женщина пыталась выехать в Россию.

У нее в рюкзаке нашли снайперский прицел, охотничьи ножи и наручники. Женщина пыталась объяснить это тем, что "рюкзак принадлежит сыну", и о его содержимом она не знала.

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Ножи, наручники, снайперский прицел: на границе задержали женщину с арсеналом холодного оружия

В пункте пропуска "Меловое" сотрудники Госпогранслужбы 22 сентября остановили для проверки автомобиль, который ехал в Россию. В салоне был водитель и пассажирка с российским паспортом.

Пограничники осмотрели автомобиль и обнаружили среди багажа рюкзак с опасными предметами:

Там был универсальный ночной снайперский прицел, бикфордов шнур (используется как запал для взрывчатки), три охотничьих ножа , металлические наручники .

(используется как запал для взрывчатки), три охотничьих , металлические . А еще почему-то кобура к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 миллиметра.

Владелица вещей попыталась объяснить инцидент: мол, рюкзак принадлежит ее сыну, о содержании его она не знала, а просто "забирала все вещи, которые имела".



В Луганской области задержали женщину с опасными предметами / Фото МВД

В итоге опасные предметы изъяли. Инцидент внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Диапазон наказаний за такое в Украине широк: от штрафа до лишения свободы до 3 лет.

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