На границе с Венгрией в работе пункта пропуска "Звонковое" есть изменения

В работе пункта пропуска "Звонковое" на границе с Венгрией есть определенные изменения. Они касаются оформления лиц и транспортных средств.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. В частности, оформление людей и транспорта в указанном пункте пропуска будет происходить с 8:00 до 00:00 ежедневно.

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В Госпогранслужбе призвали граждан, планирующих поездки за границу, учесть обновленную информацию.

К слову, Венгрия ввела для украинцев бесплатный проезд по своей железной дороге.

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