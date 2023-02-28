Украина расширит границу с Россией и Беларусью: что говорят в ГПСУ

Украина расширит и заминирует границу с Россией и Белорусью. В частности, определят особую территорию, которая будет достигать 2 километров.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за проект закона 7475 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы". Его поддержали 310 нардепов.

Изменения предполагают установление специального контролируемого режима в приграничных районах.

Также – определение особой территории на 2 километра вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы. Ее должны заминировать.

Инициатива регулирует деятельность сил обороны на границе. Это касается и военного, и мирного времени.

Кроме того, нововведения касаются и других мер. В частности, в отношении иностранцев, пытающихся незаконно пересечь границу.

Что означает "особая полоса" территорий

Демченко объяснил по поводу особой полосы территории. На границе с другими соседями эта полоса может достигать 30 – 50 метров, а на границе с Россией и Беларусью – до 2 километров.

Земельные участки на этой территории передают в собственность военным частям погранслужбы. Защитники обустроят их, чтобы обезопасить территории от возможных атак врага.