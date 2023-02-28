Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна розширить і замінує стратегічну смугу кордону з Білоруссю та Росією

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за проєкт закону 7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону". Його підтримали 310 нардепів.

  • Зміни передбачають встановлення спеціального контрольованого режиму в прикордонних районах.
  • Також – визначення особливої території на 2 кілометри вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону. Її мають замінувати.
  • Ініціатива врегульовує діяльність сил оборони на кордоні. Це стосується і воєнного, і мирного часу.
  • Крім того, нововведення стосуються й інших заходів. Зокрема, щодо іноземців, які намагаються незаконно перетнути кордон.

Що означає "особлива смуга" територій

Демченко пояснив щодо особливої смуги території. На кордоні з іншими сусідами, ця смуга може сягати 30 – 50 метрів, а на кордоні з Росією та Білоруссю – до 2 кілометрів.

Земельні ділянки на цій території передають у власність військовим частинам прикордонслужби. Захисники облаштують їх, аби убезпечити території від можливих атак ворога.