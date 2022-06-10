Границу в Гомельской области охраняет специальная бригада внутренних войск Беларуси
Источник:Генштаб ВСУ
Беларусь продолжает проявлять активность у границ с Украиной. В частности, в Гомельской области усилили охрану границы.
В Генштабе подтвердили, что на Волынском и Полесском направлениях для охраны границы в Гомельской области Беларусь привлекла подразделения специальной бригады внутренних войск МВД республики.
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На Северском направлении враг не ведет активные боевые действия. Признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений тоже не обнаружено. Впрочем, за прошедшие сутки россияне обстреляли из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич.
Белорусы могут перебросить на Волынь ДРГ
Ранее сообщалось , что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях на ротационной основе.
Между тем, местным жителям запретили посещать леса, мол, чтобы предупредить возможное разоблачение позиций военной техники.
В МВД предупреждают, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы , чтобы отвлечь и оттянуть Вооруженные Силы Украины.
Ситуация по другим главным направлениям
- Кафиры продолжают прилагать значительные усилия, чтобы захватить Северодонецк . Сейчас в городе продолжаются очень тяжелые бои – несмотря на то, что враг не оставляет попыток, украинские защитники и защитницы продолжают сопротивляться врагу на этом тяжелом направлении.
- На границе Луганской и Донецкой областей, на Бахмутском направлении, россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Прошедшие сутки кафиры пытались штурмовать Нирково и Николаевку , но в результате огневого поражения со стороны украинского войска отошли с потерями.
- Враг вступает в направлении Воздвиженка – Роты. К сожалению, имеет частичный успех и закрепляется на занятых рубежах.
- Украинская авиация ударила по позициям "второй армии мира" в 5 разных населенных пунктах Херсона. Оккупанты остались без нескольких складов, понтонной переправы, опорного пункта, некоторой техники. Также украинские воины нанесли потери личному составу.
- Тем временем на Харьковщине ВСУ разбили целое вражеское подразделение кафиров, после чего он просто отказался воевать .
- Российские корабли не подходят близко к побережью Украины в Черном море, но держат в акватории несколько судов, готовых к атакам. Сейчас в Черном море 4 надводных российских корабля и подводной лодки, которые заряжены крылатыми ракетами. Кроме этого, в море зафиксировали один большой десантный корабль России, который находится там на дежурстве.