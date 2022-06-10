Границу в Гомельской области охраняет специальная бригада внутренних войск Беларуси

Беларусь продолжает проявлять активность у границ с Украиной. В частности, в Гомельской области усилили охрану границы.

В Генштабе подтвердили, что на Волынском и Полесском направлениях для охраны границы в Гомельской области Беларусь привлекла подразделения специальной бригады внутренних войск МВД республики.

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На Северском направлении враг не ведет активные боевые действия. Признаков создания ударных группировок и перемещения отдельных подразделений тоже не обнаружено. Впрочем, за прошедшие сутки россияне обстреляли из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич.

Белорусы могут перебросить на Волынь ДРГ

Ранее сообщалось , что на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участки белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях на ротационной основе.

Между тем, местным жителям запретили посещать леса, мол, чтобы предупредить возможное разоблачение позиций военной техники.

В МВД предупреждают, что белорусы могут перебросить на Волынь диверсионно-разведывательные группы , чтобы отвлечь и оттянуть Вооруженные Силы Украины.

Ситуация по другим главным направлениям

Кафиры продолжают прилагать значительные усилия, чтобы захватить Северодонецк . Сейчас в городе продолжаются очень тяжелые бои – несмотря на то, что враг не оставляет попыток, украинские защитники и защитницы продолжают сопротивляться врагу на этом тяжелом направлении.

На границе Луганской и Донецкой областей, на Бахмутском направлении, россияне активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Прошедшие сутки кафиры пытались штурмовать Нирково и Николаевку , но в результате огневого поражения со стороны украинского войска отошли с потерями.

Враг вступает в направлении Воздвиженка – Роты. К сожалению, имеет частичный успех и закрепляется на занятых рубежах.

Украинская авиация ударила по позициям "второй армии мира" в 5 разных населенных пунктах Херсона. Оккупанты остались без нескольких складов, понтонной переправы, опорного пункта, некоторой техники. Также украинские воины нанесли потери личному составу.

Тем временем на Харьковщине ВСУ разбили целое вражеское подразделение кафиров, после чего он просто отказался воевать .

Российские корабли не подходят близко к побережью Украины в Черном море, но держат в акватории несколько судов, готовых к атакам. Сейчас в Черном море 4 надводных российских корабля и подводной лодки, которые заряжены крылатыми ракетами. Кроме этого, в море зафиксировали один большой десантный корабль России, который находится там на дежурстве.

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