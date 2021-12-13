Границы в Европе нарушать нельзя, – Шольц пригрозил России "серьезными последствиями"

Нормандский формат переговоров для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо активизировать. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик 12 декабря впервые посетил с официальным визитом Польшу. И на совместной пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким упомянул и об Украине.

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Шольц призвал активизировать нормандский формат

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз обеспокоен ситуацией у границ Украины. Для урегулирования и деэскалации, по убеждению канцлера, нужно применить все возможности.

Среди них и нормандский формат, который следует и дальше использовать в качестве инструмента переговоров. Жаль только, что в прошлые годы его развитие не было таким, как бы мы хотели,

– отметил Шольц.

Нападение России будет иметь последствия

Касаемо передвижения российских войск у границ Украины Олаф Шольц сказал, что к этому относятся "с большой и серьезной обеспокоенностью".

Мы прозрачно заявляем, что границы в Европе нарушать нельзя. Никто не должен думать, что такой шаг обойдется без серьезных последствий,

– заявил канцлер Германии.

Однако никаких подробностей об этих последствиях не озвучил.

О "Северном потоке-2" мнения Польши и Германии разошлись

Моравецкий в разговоре с Шольцом высказал такое мнение: "Лучше было бы, чтобы "Северный поток-2" вообще не запускали". Ведь этот газопровод будет являться средством давления России на Украину и другие страны.

Ведь этот газопровод будет являться средством давления России на Украину и другие страны. А вот Шольц с этим не согласился. Мол, Германия будет прилагать усилия, несмотря на существование "Северного потока-2", чтобы Украина осталась транзитером газа в Европу.

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