Границы с Приднестровьем под контролем, а корабли России не плывут к берегам: ситуация в Одесской области

ВСУ контролируют границу с так называемым Приднестровьем. Вражеские корабли не приближаются к берегам моря.

В общем, ночь в городе и области прошла спокойно. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА 27 апреля.

Обратите внимание В Донецкой области россияне взяли под контроль Заречное и штурмовали Ямполь

Наши подразделения полностью контролируют ситуацию на границе с так называемым Приднестровьем,

– рассказал Братчук.

Российские оккупанты пытаются создать дополнительное напряжение для ВСУ на границе с непризнанным Приднестровьем. Украинские защитники продолжают эффективно выполнять свою работу.

Также враг пытается активизировать воздушную разведку и работу ДРГ.

Вас может заинтересовать – общий брифинг Зеленского и Рафаэля Мариано Гросси: видео