Границы с Приднестровьем под контролем, а корабли России не плывут к берегам: ситуация в Одесской области

27 апреля 2022 , 07:33
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Сергей Братчук

ВСУ контролируют границу с так называемым Приднестровьем. Вражеские корабли не приближаются к берегам моря.

В общем, ночь в городе и области прошла спокойно. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА 27 апреля.

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Наши подразделения полностью контролируют ситуацию на границе с так называемым Приднестровьем,
– рассказал Братчук.

Российские оккупанты пытаются создать дополнительное напряжение для ВСУ на границе с непризнанным Приднестровьем. Украинские защитники продолжают эффективно выполнять свою работу.

Также враг пытается активизировать воздушную разведку и работу ДРГ.

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Автор: Марта Кушка