Грановский вышел из партии "Блок Петра Порошенко"

Депутат Александр Грановский сообщил, что покинул партию "Блок Петра Порошенко" 27 мая.

Это решение, как и все остальные – абсолютно сознательное, написал нардеп на своей странице в Facebook.

Читайте также: Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы

Кто такой Александр Грановский?

Украинский политик и бизнесмен. В 2014 году был депутатом Киевского городского совета. Народный депутат Украины восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко".



Известно, что после возвращения Игоря Коломойского в Украину, кортеж олигарха приезжал в имение Грановского под Киевом. Такую информацию обнародовали журналисты программы "Схемы". Сам же политик утверждает, что нет никакого дома за городом.

Нардеп также отметил, что пока не намерен становиться частью нового парламентского списка партии "Европейская Солидарность" или же пользоваться ее партийной поддержкой как самовыдвиженец.

Кроме этого, политик подчеркнул, что не стоит искать в его решении сложный подтекст, ведь его нет.

С благодарностью отношусь ко всем, без исключения, людям, которые окружали меня все эти годы. Не сомневаюсь, что мы останемся добрыми друзьями. Партия получила имя Петра Порошенко, который заслуженно вошел в историю Украины за принятые им смелые и исторические решения,

– подчеркнул Грановский.

И добавил, что эта парламентская каденция дала ему возможность лучше понять себя и помогла определить жизненные и политические приоритеты.

"Если судьба распорядится так, что мною будут приняты новые решения, немедленно проинформирую об этом общественность", – подытожил он.

Отметим, что политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сменила название на "Европейская Солидарность". Такое решение принял съезд политсилы 24 мая.

А накануне из "Блока Петра Порошенко" официально вышли народные депутаты Светлана Залищук, Аркадий Корнацкий, Сергей Лещенко и Мустафа Найем. Заявления о выходе из парламентской фракции они подали еще в феврале.



Кто имеет шанс пройти в парламент согласно соцопросу