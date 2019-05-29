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      Грановський вийшов з партії "Блок Петра Порошенка"

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      Олександр Грановський
      Олександр Грановський / pravda.com.ua

      Депутат Олександр Грановський повідомив, що залишив партію "Блок Петра Порошенка" 27 травня.

      Це рішення, як і всі інші – абсолютно свідоме, написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

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      Хто такий Олександр Грановський? Український політик та бізнесмен. У 2014 році був депутатом Київської міської ради. Народний депутат України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка".

      Відомо, що після повернення Ігоря Коломойського в Україну, кортеж олігарха приїжджав до маєтку Грановського під Києвом. Таку інформацію оприлюднили журналісти програми "Схеми". Сам же політик переконує, що немає ніякого будинку за містом.

      Нардеп зазначив, що поки що не має наміру ставати частиною нового парламентського списку партії "Європейська Солідарність" або ж користуватися її партійною підтримкою як самовисуванець.

      Політик підкреслив, що не варто шукати у його рішенні складний підтекст, адже його немає. 

      З вдячністю ставлюся до всіх, без винятку, людей, які оточували мене всі ці роки. Не сумніваюся, що ми залишимося добрими друзями. Партія отримала ім'я Петра Порошенка, який заслужено увійшов в історію України за прийняті ним сміливі і історичні рішення,
      – наголосив Грановський.

      Й додав, що ця парламентська каденція дала йому можливість краще зрозуміти себе й допомогла визначити життєві і політичні пріоритети. "Якщо доля розпорядиться так, що мною будуть прийняті нові рішення, негайно проінформую про це громадськість", – підсумував він.

      Зазначимо, що політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила назву на "Європейська Солідарність". Таке рішення ухвалив з'їзд політсили 24 травня.

      А напередодні з БПП офіційно вийшли народні депутати Світлана Заліщук, Аркадій Корнацький, Сергій Лещенко та Мустафа Найєм. Заяви про вихід з парламентської фракції вони подали ще в лютому.


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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Блок Петра Порошенка
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