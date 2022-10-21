Коррупция на Одесском припортовом заводе: экс-депутату Грановскому сообщили о подозрении
Источник:НАБУ
Бывшего нардепа считают организатором коррупционной схемы. В результате Одесский припортовый завод понес убытки на 93,3 миллиона гривен.
Официально в НАБУ не сообщают имя Александра Грановского.
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Как действовала преступная схема
По информации следствия, народный депутат восьмого созыва организовал схему. Она заключалась в том, что Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения предприятию ниже рыночных цен. Впоследствии эта компания перепродавала товар иностранцам из реального сектора экономики по конкурентным ценам. Фактические поставки обеспечивал Одесский припортовый завод.
Схема действовала в течение марта – декабря 2015 года, из-за нее ОПЗ недополучил доход примерно в 93,3 миллиона гривен. Правоохранители сообщили о подозрении четырем участникам схемы:
- доверенному лицу экс-нардепа;
- заместителю директора ОПЗ;
- начальнику отдела ОПЗ;
- владельцу компании-участника коррупционной схемы.
Злоумышленников ищут
В настоящее время правоохранители ищут доверенное лицо экс-нардепа и владельца компании-участника схемы. Что касается самого организатора схемы Грановского, то неизвестно, где он находится. Однако депутату объявили о подозрении.
Следствие принимает все необходимые меры для привлечения к уголовной ответственности всех участников коррупционной схемы,
– добавили в НАБУ.
Что известно о Грановском
- Александр Грановский был депутатом в 2014 году от БПП, но оставил партию в 2019 году.
- Депутат скрылся за границу – получил визу для переезда в Израиль.
- Также в 2019 году появилась информация, что Грановского разыскивает Интерпол. Это делают по просьбе правоохранителей Израиля. Депутата подозревали в подделке документов, отмывании денег и мошенничестве.
- Кроме этого, ГБР в 2019 году начало расследование против экс-нардепа Грановского из-за препятствования избранию нардепом кандидата от "Слуги народа" Александра Куницкого в Харькове.
- Бизнес-партнер Грановского в 2021 году отправил в Венгрию рекордное количество сигарет.