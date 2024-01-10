Когда дело получило резонанс, одиозного Львова отстранили от должности заместителя главы Верховного Суда. Более того, украинцы зарегистрировали петицию о прекращении украинского гражданства для Львова. Когда она набрала необходимое количество голосов, президент Владимир Зеленский отреагировал. Он поручил проверить наличие оснований для такого решения.

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Однако сначала Государственная миграционная служба прекратила рассмотрение дела. А потом Львова, как ни в чем не бывало, восстановили в должности. Соответствующее решение вынес Киевский окружной административный суд. Кроме того, одиозному судье должны выплатить заработную плату "за время вынужденного прогула". К слову, он так и не признал, что имеет российское гражданство.

В Верховном Суде уже отреагировали на это решение.

Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет обжаловать его в апелляционном порядке,

– говорится в сообщении.

Львов, который имел российское гражданство, также имел доступ к государственной тайне Украины. Следует отметить, что гражданство страны-террориста он получил еще в 1999 году (уже занимая должность судьи), а затем – продлил паспорт.

Сам судья рассказывал, что о своем российском паспорте узнал из СМИ.