Коли справа набула резонансу, одіозного Львова відсторонили з посади заступника голови Верховного Суду. Ба більше, українці зареєстрували петицію про припинення українського громадянства для Львова. Коли вона набрала потрібну кількість голосів, президент Володимир Зеленський відреагував. Він доручив перевірити наявність підстав для такого рішення.

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Однак спершу Державна міграційна служба припинила розгляд справи. А згодом Львова, наче нічого й не було, поновили на посаді. Відповідне рішення ухвалив Київський окружний адміністративний суд. Окрім того, одіозному судді мають виплатити заробітну плату "за час вимушеного прогулу". До слова, він так і не визнав, що має російське громадянство.

У Верховному Суді вже відреагували на це рішення.

Верховний Суд, не погоджуючись із рішенням КОАС, оскаржуватиме його в апеляційному порядку,

– мовиться у повідомленні.

Львов, який має російське громадянство, також мав доступ до державної таємниці України. Варто зауважити, що громадянство країни-терористки він отримав ще у 1999 році (вже обіймаючи посаду судді), а згодом – поновив паспорт.

Сам суддя розповідав, що про свій російський паспорт дізнався зі ЗМІ.