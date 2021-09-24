Гражданину Молдовы на три года запретили въезд в Украину за георгиевскую ленту на авто

В Винницкой области 23 сентября пограничники обнаружили в авто гражданина Молдовы георгиевскую ленту. Мужчине на три года запретили въезд в Украину.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Вчера (23 сентября – 24 канал) в Винницкой области пограничники обнаружили у гражданина Молдовы, который на автомобиле следовал из Украины через пункт пропуска "Могилев-Подольский", запрещенную символику – георгиевскую (гвардейскую) ленту. Иностранец лентой украсил переднюю панель автомобиля,

– говорится в сообщении.

За нарушение законодательства Украины на иностранца составили протокол об административном правонарушении и на три года запретили въезд на территорию нашего государства.



Гражданину Молдовы запретили въезд в Украину за георгиевскую ленту / Фото ГПСУ

Декоммунизация в Украине: коротко

Верховная Рада 9 апреля 2015 года одобрила пакет законов, предусматривающих декоммунизацию.

Окружной административный суд Киева 16 декабря 2015 года запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

Улицы в Украине действительно начали переименовывать, а памятники известным деятелям СССР – демонтировать.

Согласно закону о декоммунизации, Георгиевская лента определяется как советская символика и запрещена в Украине.