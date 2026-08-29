Крах гражданской авиации России неизбежен: авиатор назвал сроки

Состояние гражданской авиации России приближается к критической отметке. Уже не так далеко до того момента, когда там начнется крах всей отрасли.

Об этом 24 Каналу рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан. Известно, что большинство пассажирских авиаперевозок в России осуществляется на западных самолетах. Из-за полномасштабного вторжения и санкций РФ не имеет возможности обслуживать самолеты. Большинство из них уже давно исчерпали ресурс, гарантированный производителями.

Когда начнется крах гражданской авиации в России?

По словам Хазана, россияне поддерживают свой парк с помощью "каннибализма" за счет других самолетов. Некоторые запчасти туда пытаются завозить через третьи страны.

Один опытный специалист рассказал, что ему точно было известно, как именно там закупили одну из запчастей. Ее приобрели в одной из стран, а впоследствии прошло 64 транзакции между различными банками, чтобы не удалось выявить конечного бенефициара,

– отметил Хазан.

Несмотря на это, в России остро не хватает деталей для западных самолетов. По мнению авиатора, уже в середине 2027 года в России начнется крах гражданской авиации.

Когда наступит крах гражданской авиации России: смотрите видео 24 Канала

При этом там рассказывали об "уникальном" пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 или МС-21, который можно назвать еще советским изделием. России так и не удается запустить их в серийное производство.

"Выпустить самолет на международный рынок – это 10–20 % от всего процесса. Для этого самолета во всем мире в течение 3–4 часов должен быть доступ к любой запчасти. Не может быть такого, что самолет прилетел, что-то сломалось, а потом днями ждешь запчасть. В Airbus и Boeing это работает именно так. Это сервис. Россия этого сделать не может. У них устаревшие технологии. Она производит даже космические корабли эпохи Советского Союза",

– отметил Хазан.