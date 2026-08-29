Про це 24 Каналу розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан. Відомо, що більшість пасажирських авіаперевезень в Росії здійснюють на західних літаках. Через повномасштабне вторгнення та санкції РФ не має можливості обслуговувати літаки. Більшість з них вже давно вичерпала ресурс, який був гарантований виробниками.

Коли почнеться крах цивільної авіації в Росії?

За словами Хазана, росіяни підтримують свій парк за допомогою "канібалізму" з інших літаків. Деякі запчастини там намагаються завозити через треті країни.

Одна досвідчена людина розповіла, що їй достеменно було відомо, як саме там закупили одну із запчастин. Її придбали в одній з країн, а згодом пройшло 64 транзакції між різними банками, аби не вдалося виявити кінцевого бенефіціара,

– зауважив Хазан.

Попри це, в Росії критично не вистачає деталей до західних літаків. На думку авіатора, вже в середині 2027 року в Росії почнеться крах цивільної авіації.

Коли станеться крах цивільної авіації Росії: дивіться відео 24 Каналу

При цьому там розповідали про "унікальний" пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 чи МС-21, який можна назвати ще радянським виробом. Росії так і не вдається ввести їх в серійне виробництво.

"Випустити літак на міжнародний ринок – це 10 – 20% від усього процесу. На цей літак в цілому світі упродовж 3 – 4 годин має бути доступ до будь-якої запчастини. Не може такого бути, що літак прилетів, щось зламалося, а потім днями чекаєш на деталь. В Airbus та Boeing це працює саме так. Це сервіс. Росія цього не може зробити. У них старі технології. Вона робить навіть космічні кораблі епохи Радянського Союзу",

– зазначив Хазан.