Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев. По его словам, путинский режим уже в фазе завершения.

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"Все уже готово к гражданской войне в России. Остались контрнаступление ВСУ и потеря Крыма – и в России начнутся непредсказуемые для путинцев события", – отметил Мальцев.

Путинский режим перешел в завершающую фазу: смотрите видео

Россия начнет разваливаться. Ее республики попытаются отделиться, а многочисленные мигранты – восстать.

Обратите внимание! Кроме Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, под большим вопросом также расположение Северного Кавказа в составе России после поражения в войне против Украины.

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