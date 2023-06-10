Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев. За його словами, путінський режим уже у фазі завершення.

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"Усе вже готово до громадянської війни в Росії. Залишились контрнаступ ЗСУ і втрата Криму – і в Росії почнуться непередбачувані для путінців події", – зазначив Мальцев.

Путінський режим перейшов у завершальну фазу: дивіться відео

Росія почне розвалюватися. Її республіки спробують відокремитись, а численні мігранти – повстати.

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