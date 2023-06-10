Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик, журналіст, громадський діяч В'ячеслав Мальцев. За його словами, путінський режим уже у фазі завершення.
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"Усе вже готово до громадянської війни в Росії. Залишились контрнаступ ЗСУ і втрата Криму – і в Росії почнуться непередбачувані для путінців події", – зазначив Мальцев.
Путінський режим перейшов у завершальну фазу: дивіться відео
Росія почне розвалюватися. Її республіки спробують відокремитись, а численні мігранти – повстати.
Путінський режим конає: останні новини
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабнула. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на внутрішні процеси всередині країни.
- До того ж Путін цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить диктатора до люті, наближені доповідачі розповідають йому лише хороші новини.
- Через складну ситуацію на фронті Путін уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи то початок зими.
- Речник української розвідки Андрій Юсов заявив, що після зникнення диктатора всередині Росії може початися боротьба за владу.
- Тим часом РДК та легіон "Свобода Росії" продовжують операцію зі звільнення території Росії від окупаційного путінського режиму. Очевидно, саме з Бєлгородщини вже розпочинається громадянська війна у ворожій державі.