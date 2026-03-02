В Иране может начаться гражданская война, подполковник запаса ЦАХАЛ сказал, когда это произойдет

В Иране продолжаются протесты после ликвидации верховного лидера, и часть общества открыто выступает против действующего режима. В то же время силовые структуры сохраняют контроль и демонстрируют готовность действовать жестко.

Подполковник запаса ЦАХАЛ и политолог Арие Зайден в эфире 24 Канала оценил, может ли внутреннее сопротивление перерасти в гражданскую войну и при каких условиях это произойдет. По его словам, ключевым фактором станет не только воля людей, но и позиция части военных.

Что может стать триггером гражданской войны в Иране?

Протестный потенциал в Иране существует давно. Желание перемен среди части общества есть, однако решающим фактором остается не количество людей на улицах, а готовность силового аппарата подавлять выступления.

Желание каждого человека быть свободным в Иране существует, кроме тех, кто поддерживает режим. Их примерно 10%, которые служат в административном, политическом и военном аппарате стражей Исламской революции,

– отметил Зайден.

Он пояснил, что даже массовые протесты не будут иметь результата, если силовые структуры сохранят монолитность и контроль над оружием. Поэтому ключевым вопросом остается поведение части военных, которые не относятся к узкому кругу высшего командования.

Единственное направление развития событий – это когда часть военных, в основном офицеры среднего ранга, которые выходят из народа и имеют доступ к оружию, решат поддержать людей,

– подчеркнул Зайден.

По его мнению, именно переход части силовиков на сторону протестующих может стать тем триггером, который изменит баланс сил внутри страны и откроет путь к более масштабному конфликту.

Именно эти люди формируют костяк системы, который может сдерживать даже массовый общественный взрыв. По его словам, только внутренний раскол в силовых структурах способен радикально изменить ситуацию. Без этого протестное движение будет оставаться уязвимым перед репрессиями.

Сколько бы ни желали, если вас убивают, то сила находится на стороне того, у кого есть оружие,

– отметил он.

В Иране уже были волны протестов, которые демонстрировали готовность части общества к сопротивлению. Однако сам факт выхода людей на улицы не означает автоматического демонтажа системы, если силовой аппарат сохраняет единство и контроль.

Когда внутренний конфликт может выйти из-под контроля?

Зайден пояснил, что даже в случае ослабления режима развитие событий не будет мгновенным. По его словам, возможный переход к открытому внутреннему противостоянию будет зависеть от того, потеряет ли центральная власть контроль над отдельными регионами.

Если он сработает из-за ослабления режима, из-за постоянного натиска израильских и американских военных, тогда одна провинция перейдет под волю и выйдет из-под режима. Затем другая провинция,

– отметил он.

Он отметил, что даже при таком сценарии это не означает быстрого падения власти в Тегеране. Столица может оставаться под контролем силовиков дольше, чем регионы, а сам процесс может растянуться во времени.

Это не завтра и не послезавтра. Скорее всего, это после того, как большинство целей будет уничтожено – минимум несколько недель. А дальше развитие может занять и месяцы, возможно годы,

– добавил Зайден.

Таким образом, по его оценке, гражданская война в Иране возможна, но ее начало зависит от сочетания внутреннего раскола и внешнего давления, а временные рамки остаются неопределенными.

