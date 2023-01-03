Российские олигархи создают частные армии для гражданской войны, – Пионтковский

Появление новых частных армий – это важнейшая тенденция, открывающая глаза на происходящее в России. На войне с Украиной такое количество конкурирующих между собой военных структур губительно.

Об этом в эфире 24 канала сообщил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, частные армии россиян конкурируют за ограниченные ресурсы вооружения и логистики и иногда переходят к вооруженным столкновениям.

К теме В послевоенной России начнется раздел собственности, поэтому появляются частные армии, - Пионтковский.

Российская элита создает частные армии

Российский оппозиционер сообщил, что приближенный к Путину мультимиллиардер Геннадий Тимченко создал собственную частную армию под названием "Редут". Свою армию пытался создать Дмитрий Рогозин, но был ранен.

Собственную армию имеет Сергей Шойгу. Это вообще абсурд – министр обороны создает свою частную армию. Вы помните что-нибудь такое из истории мировых войн?

– задал риторический вопрос Пионтковский.

Пионтковский о частной армии России: смотреть видео

Гражданская война нового типа

По мнению оппозиционного политика, риторика владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в адрес Украины отличается от официальной. "Повар Путина" отзывался в положительном ключе о Владимире Зеленском и украинских войнах.

Пригожин и другие создают частные армии не для войны с Украиной. Они прекрасно понимают, что война с Украиной проиграна. Создают для начавшейся большой гражданской войны в России,

– считает Пионтковский.

По мнению русского публициста, в России происходит гражданская война нового типа, не между сторонниками разных идеологий или религий. Это борьба бандитских структур за гигантскую собственность, которая после обрушения путинской группировки станет бесхозной.

"Я давно подозревал об этой тенденции, но то, как в последние дни впрыгивают в эту погоню за частными армиями такие негодяи, как Тимченко – пазл окончательно сложился. Тимченко нужно не просто бороться за награбленные активы, ему нужно защищать свои миллиарды. Вот до этого готовятся владельцы частных армий", – объяснил Андрей Пионтковский.

Кадыров будет отстаивать независимость Чечни

По словам российского публициста, его коллеги в Вашингтоне прогнозируют, что Россия будет распадаться по этническому принципу.

Это тоже справедливо. Отдельно здесь стоит кадыровская армия. Рамзан Кадыров понимает, что ему в борьбе за награбленные активы ничего не достанется. Его убьют, если он полезет в Москву и будет играть какую-нибудь роль. Он наращивает свою армию независимой Чечне,

– предположил Пионтковский.

По мнению оппозиционера, Чечня де-факто независима по соглашению между Путиным и Кадыровым. Россия платит дань за то, что глава республики имитирует лояльность к Москве, также в такой форме, как участие в московских имперских авантюрах в Украине.

"С падением режима, Кадыров свою независимость оформит де-юре и ему предстоит сопротивляться возможным попыткам силовиков ликвидировать его лично (а все силовики его ненавидят) и оставить Чечню без завоеванной независимости. Есть у него амбиции потеснить на Кавказе соседей: ингушей, дагестанцев и других", – рассказал Андрей Пионтковский.

Он считает, что русский фюрер испугался и потому отказался от прямой линии с населением. Кадыров дерзко, чтоб показать слабость фюрера и свою возрастающую силу, организовал свою линию со своим населением, ради власти над которым он и готовит свою новенькую армию.

Возможна война за ресурсы

Российский публицист уверен, что Пригожин очень спешит окончить русско-украинский и начать заниматься реальным делом. По его мнению, российские "полевые командиры" уже проиграли российско-украинскую войну в своем сознании.

Путин еще может объявить мобилизацию, послать миллион мобилизованных, которых будут взрывать по 600 штук в неподготовленных казармах. Но основные игроки пробуют свои мускулы в решающем бою за триллионные активы,

– предположил Пионтковский.

По его мнению, денежные активы российских элит уже арестованы и будут переданы в бюджет Украины, но остались сырьевые ресурсы и перерабатывающие заводы. Поэтому условный Норильский никель никогда не достанется российским олигархам Владимиру Потанину или Олегу Дерипаске, а отойдет Пригожину или другим варлордам.

США боятся войны в России

По словам российского публициста, его коллеги в Вашингтоне опасаются, что в России начнется гражданская война.

"Никакими усилиями американцев гражданскую войну не смогут предотвратить или ускорить. Их управляемая капитуляция России не может осуществиться, ведь ничем там американцы не руководят. Распад России происходит не столько по этническим или по административно-территориальным линиям, сколько классовым", – заверил Андрей Пионтковский.

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