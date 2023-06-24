В окрестностях Москвы роют окопы и стоят БТР, – СМИ

Поскольку Евгений Пригожин заявил, что намерен дойти до Москвы, то в российской столице стало "тревожно". В окрестностях города уже начали рыть окопы.

К слову, 24 июня главарь ПИК "Вагнера" заявил, что "планирует дойти до Москвы", если Шойгу и Герасимов не отреагируют на требования Пригожина. Какая ситуация сейчас в российской столице – информирует 24 Канал.

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На выезде из Москвы заметили БТР и окопы

Российские издания сообщают, что на выезде из Москвы стали появляться окопы. Пользователи сети заявляют, что бронетранспортеры заметили со стороны района Ясенево.

С того же выезда начали появляться и окопы. Сообщается, что их роют люди в военной форме.



Окопы в Москве / фото из соцсетей



БТР в окрестностях Москвы / фото из соцсетей

Следует отметить, что район Ясенево расположен на Юге Москвы. Этот район имеет въезды из двух областей – Тульской и Калужской.

Смотрите на карте, где начали рыть окопы

Что известно о мятеже Пригожина