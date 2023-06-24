В окрестностях Москвы роют окопы и стоят БТР, – СМИ
Поскольку Евгений Пригожин заявил, что намерен дойти до Москвы, то в российской столице стало "тревожно". В окрестностях города уже начали рыть окопы.
К слову, 24 июня главарь ПИК "Вагнера" заявил, что "планирует дойти до Москвы", если Шойгу и Герасимов не отреагируют на требования Пригожина. Какая ситуация сейчас в российской столице – информирует 24 Канал.
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На выезде из Москвы заметили БТР и окопы
Российские издания сообщают, что на выезде из Москвы стали появляться окопы. Пользователи сети заявляют, что бронетранспортеры заметили со стороны района Ясенево.
С того же выезда начали появляться и окопы. Сообщается, что их роют люди в военной форме.
Окопы в Москве / фото из соцсетей
БТР в окрестностях Москвы / фото из соцсетей
Следует отметить, что район Ясенево расположен на Юге Москвы. Этот район имеет въезды из двух областей – Тульской и Калужской.
Смотрите на карте, где начали рыть окопы
Что известно о мятеже Пригожина
- В пятницу 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил войну Шойгу. Этому предшествовал вроде бы ракетный удар по тыловой базе вагнеровцев, который нанесло якобы российское минобороны.
- К утру 24 июня стало известно, что Пригожин вместе с вагнеровцами захватили военные объекты в Ростовской области. Среди них – штаб Южного военного округа и аэродром. Впоследствии в сети сообщили, что наемники устанавливают контроль над объектами в Воронежской области.
- Пресс-служба ЧВК "Вагнера" официально объявила о начале гражданской войны в России.
- Из-за мятежа Пригожина Путин решил обратиться к россиянам. Он заявил, что такие действия квалифицируют как "предательство". Также он подчеркнул, что все наемники будут наказаны.
- Кроме того, российский диктатор отдал приказ ликвидировать вагнеровцев, устроивших мятеж и ушедших против власти. Также он призвал вагнеровцев "не прислушиваться к бесполезным обещаниям" Пригожина.