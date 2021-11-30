Гражданские не успели спрятаться: боевики били по Станице Луганской – фоторепортаж

Российские наемники обстреляли Станицу Луганскую. Они открыли огонь по мирным жителям, применяя тяжелую артиллерию. Произошло это вечером 29 ноября.

Луганская областная прокуратура уже начала уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. Она наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

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Последствия обстрела оккупантов

По информации Офиса генпрокурора, дерзкая вражеская атака привела к выводу из строя электротрансформатора и линии электропередач. Из-за этого без света остались более 1 000 местных жителей. Кроме этого, повреждены и объекты гражданской инфраструктуры, в частности – жилой дом.

Пострадал гражданский

В результате обстрела пострадал 56-летний житель Станицы Луганской, монтер пути Донецкой железной дороги. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и осколочное ранение головы. Состояние мужчины сейчас является стабильным, угрозы жизни нет.

Станица Луганская после вражеского обстрела / Фото Андрея Дубчака и Евы Фомичевой, Donbas Frontliner

Боевики вели огонь намеренно, – ООС

Как сообщили в Фейсбуке Операции объединенных сил, противник вел огонь по направлению Лобачевого. Всего оккупанты совершили 47 выстрелов. Расстояние от зоны попаданий до фактической линии соприкосновения сторон составляет 1740 метров. Это свидетельствует, что боевики били намеренно именно по Станице Луганской.

В то же время в ООС подчеркнули, что держат ситуацию под контролем и продолжают сдерживать российскую вооруженную агрессию. При этом, украинские защитники придерживаются Минских договоренностей и не применяют запрещенного вооружения. Они открывают огонь только в случае, если действия врага представляют угрозу для бойцов и гражданских.