Луганська обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Вона карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

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Наслідки обстрілу окупантів

За інформацією Офісу генпрокурора, зухвала ворожа атака призвела до виведення з ладу електротрансформатора та лінії електропередач. Через це без світла залишилося понад 1 000 місцевих мешканців. Крім цього, пошкоджені й об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема – житловий будинок.

Постраждав цивільний

Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний житель Станиці Луганської, монтер колії Донецької залізниці. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, струс мозку та осколкове поранення голови. Стан чоловіка наразі є стабільним, загрози життю немає.

Станиця Луганська після ворожого обстрілу / Фото Андрія Дубчака та Єви Фомичевої, Donbas Frontliner

Бойовики вели вогонь навмисно, – ООС

Як повідомили у фейсбуці Операції об'єднаних сил, противник вів вогонь з напрямку Лобачевого. Загалом окупанти здійснили 47 пострілів. Відстань від зони влучань до фактичної лінії зіткнення сторін становить 1740 метрів. Це свідчить, що бойовики гатили навмисно саме по Станиці Луганській.

Водночас в ООС наголосили, що тримають ситуацію під контролем й продовжують стримувати російську збройну агресію. При цьому, українські захисники дотримуються Мінських домовленостей та не застосовують забороненого озброєння. Вони відкривають вогонь лише у випадку, якщо дії ворога становлять загрозу для бійців та цивільних.