Геннадий Офицеров рассказал о жизни в оккупации, проукраинские митинги под дулами вражеских автоматов и борьбу за освобождение родного. Детали истории от первого лица сохранены на платформе "Свидетель".

Смотрите также "В бараке на 60 человек нас было 600": защитник Мариуполя вспомнил ужасы плена

Нередко закрома родительских шкафов хранят первые альбомы с творчеством детей. В его же руках – несколько архивных папок, где хронологически выложены рисунки взрослого сына. Эта история напоминает серию рукописных сборников стихов Тараса Шевченко, которые называли "захалявными". Потому что художник писал их тайком во время ссылки и прятал в голенищах своих сапог.

Как Геннадий встретил войну?

Громкий рассвет 24 февраля 2022 года разбудил господина Геннадия в Херсоне. Но мужчина не паниковал. Он уже давно видел признаки неизбежной войны.

Но все равно был шок. Я просто не понимал, что делать. Сначала была какая-то тишина. Будто все происходит "где-то там", не в Херсоне. А уже через несколько часов услышали о том, что россияне захватили Антоновский мост. Но ехать я никуда не собирался,

– рассказывает мужчина.

Тремор ожидания "а что же дальше" снувал мозгом наперегонки с надеждой "вот сейчас ВСУ дадут отпор и все кончится". Пока мысли не финишировали на официальных данных: Херсон в окружении российских войск.

Мужчина говорит: "Люди скупали спички, крупы. А у меня всегда были запасы. Я жил на Камчатке, там были циклоны, а от того – привычка иметь страховой запас".

В те дни многое было впервые. Первая информация о боях вблизи Херсона, первые удары по учебным заведениям, первые фотографии погибших украинских военных.

"Лежат тела, ужасная ситуация. А власть и полиция почти пропали. Военкоматы, когда все началось, были закрыты. Попробовал присоединиться к войску, но все было глухо запечатано", – вспоминает Геннадий.

В стенах бывшей мэрии волонтеры обустроили пункт, где собирали для местной теробороны еду, воду и одежду. Геннадий пошел в магазин, купил кое-что и принес в рамках общественной помощи. Но когда зашли россияне, говорит, начался новый этап.

Какой была жизнь в оккупации?

Как только на улицах стала появляться увешанная российскими триколорами военная техника обычные человеческие дома превратились в наблюдательные пункты. Люди снимали перемещения БТРов, военных... А потом вышли на улицы и сами.

Он вспомнил, как община собиралась в центре и кричала: "Херсон – это Украина!". По словам Геннадия, так продолжалось до первых выстрелов в толпу, газовых гранат и жгучего зуда в глазах.

Это был жесткий разгон. Стало понятно, что Херсон они планировали взять мягко, постепенно, с подготовкой референдума. Протестующие стояли напротив россиян с автоматами. Ты подходишь, что-то кричишь – они смотрят. А потом активистов начали задерживать. При мне девушку схватили, она что-то снимала, ее потащили в машину,

– рассказывает мужчина.

Смелость вытеснил страх. Горожане перестали выходить на улицу. С полок быстро смели остатки хлеба, двери опустевших магазинов сковали замки. Жизнь свелась к выживанию. Геннадий вспоминает: "Волонтеры пекли хлеб поштучно и раздавали. Были очереди. Приезжала фура с яйцами – очереди были километровые. Потому что с продуктами были большие проблемы".

Постепенно продовольственные проблемы уступили ментальным. Геннадий называет это октябрьским страхом.

"Не трясешься, не паникуешь, но двери закрываешь частично, потому что если будут ломать – то хоть одна часть останется. В наушниках не ходишь, потому что боишься, что прослушают. Дома громко не включаешь музыку, свет экономишь. Когда кто-то приходит, слышишь стук – сердце сжимается", – рассказывает мужчина.

Момент, когда похитили сына

Геннадий – отец троих детей. Дочь Марьяна и сын Егор живут заграницей. А вот сын Сергей жил в Крыму, а впоследствии поселился в Херсоне.

Он тоже жил один, поэтому приезжал ко мне и до полномасштабного вторжения, и после. Раз в неделю мы обедали, смотрели фильм, общались. Эти встречи были важны,

– вспоминает отец.



Геннадий Офицеров и его сын Сергей / Фото из личного архива Геннадия Офицерова

Следующая встреча состоялась 3 августа 2022 года в 12:00. Сын приехал на велосипеде. Они включили фильм, самым неожиданным звуковым эффектом которого стал звонок в дверь.

"Я открыл. Три человека в штатском, один с пистолетом, ворвались в квартиру. Документов не показывали. Была команда "на пол". Взяли смартфон сына, он разблокировал его перед ними, потом его подняли и вывели. Все это длилось около 5 минут. Сыну натянули мешок на голову и посадили в машину. Я записал марку авто и номер", – с болью рассказывает Геннадий.

Обо всем рассказал матери Сергея. В доме сына женщина засвидетельствовала обыск: забрали компьютер, технику и телефоны.

В течение следующих месяцев мужчина посещал различные отделения, СИЗО и колонии в Херсоне, пытаясь передать передачи. Мама коммуницировала через интернет-связь, Геннадий передавал лично. Все действия были ограничены и строго контролировались, но семья поддерживала связь, родители хотели помочь сыну, насколько это было возможно.

В России Сергея осудили на 17 лет лишения свободы

Октябрь 2022 года. После дерзкого похищения прошло 2 месяца. И только теперь родителям сообщили, что их сын жив.

Геннадий говорит, что тогда мать получила звонок от парня, который видел Сергея. Впоследствии позвонил адвокат из Лефортова (СИЗО в Москве – ред.). Так родители и узнали, что сын уже там. Сначала его пытали в областном отделении полиции во время допроса, потом вывезли в Крым, где он находился в СИЗО и проходил судебные процессы по статьям Уголовного кодекса России, связанными с терроризмом. Позже его перевезли в Лефортов, где проходило следствие, а в начале 2024 года – в Ростов, в "Южный окружной военный суд".

43 заседания обернулись для Сергея 17-ю годами тюрьмы. 10 из них – в колонии строгого режима. Приговор будут обжаловать через апелляцию и кассацию.



В суде / Фото из личного архива Геннадия Офицерова



В суде / Фото из личного архива Геннадия Офицерова

Как сейчас родители поддерживают связь с сыном?

Сын с детства рисовал. Чтобы как-то себя занять, начал рисовать и в СИЗО. Через добрых людей рисунки доходили до меня. Зарисовки внутренних помещений, портреты, воспоминания на Днепре, "Тризуб-челлендж".

Первый рисунок из Лефортова стал символическим: "Держись! Держусь!". Его используют в медийных проектах в Украине и за ее пределами.



Рисунки, которые создает Сергей в плену / Фото из личного архива Геннадия Офицерова



Рисунки, которые создает Сергей в плену / Фото из личного архива Геннадия Офицерова

С бумагой Сергей делится тем, о чем вслух там говорить нельзя.

"Я всегда пишу сыну в письмах фразу: "Будет так, как надо". Когда он вернется, я больше слушал бы его инициативу – чего он хочет. Он хотел машину, мечтает о ней и я хочу, чтобы его мечта осуществилась. Я ему в письмах написал о ценах, прислал развернутую информацию благодаря искусственному интеллекту и различным каталогам. На двух письмах передал информацию. Сын был в восторге. Они обсуждали это в камере", – делится мужчина.

Все рисунки сына Геннадий хранит в папках. Каждый лист имеет свое место среди четко упорядоченной хронологии и подписей. Не хватает только одного.

Я хочу сделать одну важную вещь для него – чтобы художница нарисовала его портрет,

– сказал отец пленного Сергея.

Какие планы у семьи после возвращения Сергея домой?

"Гражданские пленные", Координационный штаб, государственные службы и правозащитные организации, конференции и мероприятия – нет такого места, группы или структуры, куда бы не обращался господин Геннадий. Все, чтобы поддержать сына и обеспечить ему законную защиту.

"Когда он вернется – буду общаться с ним осторожно, досмотрим фильм, обменяемся впечатлениями. Это важно, потому что в колониях и СИЗО людей ломают и физически, и морально. Я мечтаю встретиться всей семьей. Вспомнить прошлое, поговорить о будущем и выпить кофе где-то в хорошем месте. Все вместе. Я в это верю", – мечтает отец Сергея.



Рисунки, которые создает Сергей в плену / Фото из личного архива Геннадия Офицерова

Автор: Кристина Хведорко