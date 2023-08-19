Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец вместе работают над освобождением гражданских украинцев из плена России. Глава пресс-службы Координационного штаба Петр Яценко объяснил, почему этот процесс так сложен. Об этом сообщает 24 Канал.

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Яценко заявил, что страна-агрессорка неограничена в возможности лишать гражданских людей воли с начала своего полномасштабного вторжения в Украину. Местонахождение этих заложников установить очень тяжело. Они беззащитны в российском плену.

Гражданские не могут быть пленниками, гражданских нельзя содержать в тюрьмах. Но оккупационная власть и страна-агрессорка часто пытаются обвинить гражданских в противодействии так называемой "сво" и на основании этого их удерживают в неволе,

– объяснил он.

Представитель Координационного штаба подчеркнул, что это противоречит всем нормам международного гуманитарного права. Спикер выступил за проведение информационных кампаний на Западе для освещения этой проблемы. Также он призвал украинцев, чьи близкие оказались в российском плену, обращаться к мировому сообществу и международным правозащитным организациям и требовать от них экономического и политического давления на страну-агрессорку.

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По словам Яценко, украинская сторона не может обменивать этих людей на взятых в плен российских военных, поскольку Женевские конвенции и международное право допускают обмен военнослужащих только на военнослужащих. Иначе Украина создаст прецедент и "россияне смогут хватать любого гражданского, удерживать в заложниках и требовать возвращения своих военнослужащих".

К слову, Координационный штаб сообщил 24 Каналу, что у него есть данные обо всех украинских гражданских в российском плену. Там продолжают сбор информации о заложниках. С марта 2023 года по сегодняшний день при участии этого штаба удалось освободить 2 598 человек, среди которых 141 человек – это именно гражданские заложники.

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