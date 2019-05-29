Гражданство Украины получил сириец, который помогал освобождать украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом предоставил гражданство государства уроженцу Сирии Тамеру Мохаммеду Маджеду Аль-Тунси. В указе говорится, что украинский паспорт сирийцу дали за выдающиеся заслуги перед страной.

47-летний Аль-Тунси – основатель нескольких украинских и сирийских компаний, является почетным консулом Украины в Алеппо. Предприниматель активно занимается благотворительностью в Одессе и уже долго живет в этом городе.

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Тамер Аль-Тунси помогал украинцам эвакуироваться из Сирии, где продолжается война. А в 2018 году он участвовал в возвращении украинских моряков с корабля "Старшина Дерова", арестованного в сирийском порту Тартус.

В 2016 году тогдашний украинский президент Петр Порошенко наградил Аль-Тунси орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Такой орден в Украине вручают за выдающиеся заслуги перед государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

28 мая своим указом Зеленский вернул украинское гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, а также предоставил гражданство российскому нападающему хоккейной команды "Донбасс" Александру Костикову.