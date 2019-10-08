Греческая Церковь решает, признавать ли автокефалию ПЦУ: на архиереев давит РПЦ
Уже 12 октября Архиерейский собор Греческой церкви может признать автокефалию Православной церкви Украины. Впрочем, сейчас на священнослужителей осуществляется значительное давление со стороны представителей Русской православной церкви.
Собор Греческой церкви начался в Афинах в 10 утра 8 октября. Накануне же стало известно: этот Архиерейский собор продлили на день – и внеочередная сессия будет полностью посвящена украинскому вопросу, передает ТСН.
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Состоится она в субботу, 12 октября. До этого, буквально несколько недель назад, в Греции состоялся синод, на котором заслушали отчеты комиссий по украинскому вопросу.
Интересно, что обе комиссии признали: Украина имеет право на автокефалию, но окончательное решение за архиепископом Греческой церкви. Впрочем, он решил посоветоваться со всеми митрополитами.
Хоть комиссии и положительно относятся к автокефалии ПЦУ, прогнозы относительно окончательного решения никто давать не торопится. Дело в том, что в течение последних 2 недель на греческих архиереев оказывают давление представители РПЦ.
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- 9 апреля 2018 года Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.
- 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с патриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признании их каноническими.
- 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь.
- 5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины.
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