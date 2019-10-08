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      Греческая Церковь решает, признавать ли автокефалию ПЦУ: на архиереев давит РПЦ

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      Греческая Церковь решает, признавать ли автокефалию ПЦУ
      Греческая Церковь решает, признавать ли автокефалию ПЦУ / УНН

      Уже 12 октября Архиерейский собор Греческой церкви может признать автокефалию Православной церкви Украины. Впрочем, сейчас на священнослужителей осуществляется значительное давление со стороны представителей Русской православной церкви.

      Собор Греческой церкви начался в Афинах в 10 утра 8 октября. Накануне же стало известно: этот Архиерейский собор продлили на день – и внеочередная сессия будет полностью посвящена украинскому вопросу, передает ТСН.

      Актуально: Еще одна церковь признала Православную церковь Украины

      Состоится она в субботу, 12 октября. До этого, буквально несколько недель назад, в Греции состоялся синод, на котором заслушали отчеты комиссий по украинскому вопросу.

      Интересно, что обе комиссии признали: Украина имеет право на автокефалию, но окончательное решение за архиепископом Греческой церкви. Впрочем, он решил посоветоваться со всеми митрополитами.

      Хоть комиссии и положительно относятся к автокефалии ПЦУ, прогнозы относительно окончательного решения никто давать не торопится. Дело в том, что в течение последних 2 недель на греческих архиереев оказывают давление представители РПЦ.

      К теме: Сколько приходов имеет Православная церковь Украины

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Греция Православная церковь Украины РПЦ Религия
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