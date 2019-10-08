Грецька церква вирішує, чи визнавати автокефалію ПЦУ: на архієреїв тисне РПЦ

Вже 12 жовтня Архієрейський собор Грецької церкви може визнати автокефалію Православної церкви України. Втім, зараз на священнослужителів здійснюється неабиякий тиск з боку представників Російської православної церкви.

Собор Грецької церкви розпочався в Афінах о 10 ранку 8 жовтня. Напередодні ж стало відомо: цей Архієрейський собор продовжили на день – і позачергова сесія буде повністю присвячена українському питанню, передає ТСН.

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Відбудеться вона у суботу, 12 жовтня. До цього, буквально кілька тижнів тому, у Греції відбувся синод, на якому заслухали звіти комісій щодо українського питання.

Цікаво, що обидві комісії визнали: Україна має право на автокефалію, але остаточне рішення за архієпископом Грецької церкви. Втім, він вирішив порадитись з усіма митрополитами.

Хоч комісії і позитивно відносяться до автокефалії ПЦУ, прогнозів щодо остаточного рішення ніхто давати не квапиться. Річ у тім, що протягом останніх 2 тижнів на грецьких архієреїв чинять шалений тиск представники РПЦ.

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Як виникла Православна церква України і чому їй дали Томос?

9 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. На засіданні Синоду також було ухвалено рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву.

5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.



Конфесійний поділ українців/ інфографіка 24 каналу