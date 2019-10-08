Грецька церква вирішує, чи визнавати автокефалію ПЦУ: на архієреїв тисне РПЦ
Вже 12 жовтня Архієрейський собор Грецької церкви може визнати автокефалію Православної церкви України. Втім, зараз на священнослужителів здійснюється неабиякий тиск з боку представників Російської православної церкви.
Собор Грецької церкви розпочався в Афінах о 10 ранку 8 жовтня. Напередодні ж стало відомо: цей Архієрейський собор продовжили на день – і позачергова сесія буде повністю присвячена українському питанню, передає ТСН.
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Відбудеться вона у суботу, 12 жовтня. До цього, буквально кілька тижнів тому, у Греції відбувся синод, на якому заслухали звіти комісій щодо українського питання.
Цікаво, що обидві комісії визнали: Україна має право на автокефалію, але остаточне рішення за архієпископом Грецької церкви. Втім, він вирішив порадитись з усіма митрополитами.
Хоч комісії і позитивно відносяться до автокефалії ПЦУ, прогнозів щодо остаточного рішення ніхто давати не квапиться. Річ у тім, що протягом останніх 2 тижнів на грецьких архієреїв чинять шалений тиск представники РПЦ.
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- 9 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.
- 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. На засіданні Синоду також було ухвалено рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.
- 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву.
- 5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.