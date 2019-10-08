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      Грецька церква вирішує, чи визнавати автокефалію ПЦУ: на архієреїв тисне РПЦ

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      Грецька церква вирішує, чи визнавати автокефалію ПЦУ
      Грецька церква вирішує, чи визнавати автокефалію ПЦУ / УНН

      Вже 12 жовтня Архієрейський собор Грецької церкви може визнати автокефалію Православної церкви України. Втім, зараз на священнослужителів здійснюється неабиякий тиск з боку представників Російської православної церкви.

      Собор Грецької церкви розпочався в Афінах о 10 ранку 8 жовтня. Напередодні ж стало відомо: цей Архієрейський собор продовжили на день – і позачергова сесія буде повністю присвячена українському питанню, передає ТСН.

      Актуально: Ще одна церква світу визнала Православну церкву України

      Відбудеться вона у суботу, 12 жовтня. До цього, буквально кілька тижнів тому, у Греції відбувся синод, на якому заслухали звіти комісій щодо українського питання.

      Цікаво, що обидві комісії визнали: Україна має право на автокефалію, але остаточне рішення за архієпископом Грецької церкви. Втім, він вирішив порадитись з усіма митрополитами.

      Хоч комісії і позитивно відносяться до автокефалії ПЦУ, прогнозів щодо остаточного рішення ніхто давати не квапиться. Річ у тім, що протягом останніх 2 тижнів на грецьких архієреїв чинять шалений тиск представники РПЦ.

      До теми: Скільки парафій має Православна церква України

      Як виникла Православна церква України і чому їй дали Томос?

      ПЦУ
      Конфесійний поділ українців/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Релігія РПЦ Православна церква України Греція
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