На греческом острове Крит произошло мощное землетрясение

Утром 27 сентября на греческом острове Крит произошло землетрясение. Эпицентр толчков располагался возле города Ираклион.

Сильное землетрясение произошло на Крите около 9 утра. В городке, возле которого расположился эпицентр, проживает около 140 тысяч человек.

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Землетрясение на Крите

Изначально сообщалось, что землетрясение было магнитудой 6,5 баллов. Сейсмологи зафиксировали несколько толчков, следовавших друг за другом. Магнитуда самого мощного достигла 6,0 баллов, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр располагался в 20 километрах от города Ираклион. Очаг залегал на глубине двух километров.

Где расположен остров Крит: смотрите карту

Сейчас информации о возможных жертвах или разрушениях нет.

Землетрясение в Турции