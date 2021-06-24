Греция обиделась на Северную Македонию из-за твита ее премьера о футболе

Премьер-министр Северной Македонии в день матча написал твит в поддержку национальной сборной по футболу, завершившей выступления на Евро-2020. И этим спровоцировал международный скандал.

А все потому, что чиновник в твите написал название страны без приставки "Северная". И теперь Греция откладывает ратификацию соглашений с Северной Македонией, что в итоге может привести к откладыванию вступления ее в Европейский Союз.

Напомним Греция требует изменить форму Северной Македонии на Евро-2020

В Европе снова скандал из-за Северной Македонии и Греции

В понедельник, 21 июня, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев посетил последний матч сборной своей страны на Евро-2020. В Амстердаме команда играла с Нидерландами, проиграла 0:3 и вылетела из турнира.

В поддержку сборной премьер написал в твиттере следующий текст:

"Сегодня со стадиона в Амстердаме я выражаю свою решительную поддержку национальной сборной Македонии по футболу".

И вот это "сборной Македонии" чрезвычайно разгневало Грецию.

Напомним, из-за названия Северной Македонии между ней и Грецией длительное время был конфликт, потому что Греция считает, что "Македонией" может называться только ее северный регион.

Много лет после того, как распалась Югославия, страна не имела полноценного названия – а имела только такое: "Бывшая Югославская Республика Македония".

И только в феврале 2019 удалось достичь согласия, и Северная Македония стала, собственно, Северной Македонией.

Это достижение было очень важным:

И для этой страны (ведь до сих пор Греция блокировала ее евроинтеграционные стремления, а уже 6 февраля послы стран НАТО согласовали протокол о присоединении Северной Македонии к блоку).

И для Греции (ведь она, по сути, выиграла исторический спор).

И вот в июне 2021 один твит почти поссорил страны. СМИ пишут, что Греция отложила ратификацию соглашений с Северной Македонией – с июля на сентябрь.

Сейчас Афины требуют у властей Северной Македонии "полной реализации духа и буквы" достигнутого соглашения.

А у персонально Заева – "понять, что у него есть обязательства, которые он не может игнорировать".

выполнение соглашения с Грецией – один из краеугольных критериев вступления Северной Македонии в Европейский Союз.