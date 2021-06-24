А все через те, що урядовець у твіті написав назву країни без приставки "Північна". І тепер Греція відкладає ратифікацію угод із Північною Македонією, що у підсумку може призвести до відкладення вступу її до Європейського Союзу.
Нагадаємо Греція вимагає змінити форму Північної Македонії на Євро-2020
У Європі знову скандал через Північну Македонію і Грецію
У понеділок, 21 червня, прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв відвідав останній матч збірної своєї країни на Євро-2020. У Амстердамі команда грала з Нідерландами, програла 0:3 і вилетіла з турніру.
На підтримку збірної прем'єр написав у твіттері такий текст:
- "Сьогодні зі стадіону в Амстердамі я висловлюю свою рішучу підтримку національній збірній Македонії з футболу".
І ось це "збірній Македонії" надзвичайно розгнівало Грецію.
- Нагадаємо, через назву Північної Македонії між нею й Грецією тривалий час був конфлікт, бо Греція вважає, що "Македонією" може називатися тільки її північний регіон.
- Багато років, відколи розпалася Югославія, країна не мала повноцінної назви – а мала тільки таку: "Колишня Югославська Республіка Македонія".
- І тільки у лютому 2019 вдалося досягти згоди, і Північна Македонія стала, власне, Північною Македонією.
Це досягнення було дуже важливим:
- І для цієї країни (адже досі Греція блокувала її євроінтеграційні прагнення, а вже 6 лютого посли країн НАТО погодили протокол про приєднання Північної Македонії до блоку).
- І для Греції (адже вона, по суті, виграла історичну суперечку).
І от у червні 2021 один твіт майже посварив країни. ЗМІ пишуть, що Греція відклала ратифікацію угод з Північною Македонією – з липня на вересень.
- Наразі Афіни вимагають у влади Північної Македонії "повної реалізації духу і букви" досягнутої угоди.
- А у персонально Заєва – "зрозуміти, що у нього є зобов'язання, які він не може ігнорувати".