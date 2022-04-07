Греция попросит Гаагу расследовать военные преступления России в окруженном Мариуполе
Источник:The Guardian
Афины обратятся в Международный суд в Гааге. Страна будет просить о расследовании военных преступлений, совершенных Россией в блокадном Мариуполе.
Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в комментарии перед встречей министров иностранных дел НАТО.
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Греция попросит Гаагу расследовать военные преступления России в Мариуполе
Греция будет просить Международный суд расследовать произошедшие в Мариуполе военные преступления,
– сказал он.
Дендиас также добавил, что Греция имеет особый интерес к Мариуполю. Все из-за греческой общины, насчитывающей там более 100 тысяч человек.
Кроме того, глава МИД Греции обратится с просьбой к своим коллегам в Альянсе сделать все возможное, чтобы не только помочь Украине, но и защитить Одессу, чтобы ее не постигла такая же участь, как Мариуполь.
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