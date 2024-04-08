Греция может отдать Украине свои F-16: в каком состоянии истребители и реально ли их получить

В Греции решили обновить свой авиапарк истребителей. Афины закупают F-35, а старые воздушные суда планируют распродать. В частности, речь идет о 32 F-16. Не исключено, что их получим мы.

Министерство обороны Греции планирует распродать свои 108 истребителей. Речь идет о 32 F-16C/D Block 30, 24 Mirage 2000-5 Mk, 2 и 33 F-4E PI2000. Всего за эти воздушные суда Афины стремятся получить от 2 до 2,5 миллиарда евро. Параллельно они закупают 20 F-35, модернизируют F-16 Block 52+ до Viper, а также имеют в планах закупить еще и французские Rafale.

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F-16 может получить Украина

Собственно, профильные оборонные издания Греции пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16 или же получить их другим способом.

Заметим, что F-16 Block 30 Греция выбрала в 1984 году, чтобы заменить F-5A. В течение 1989 – 1990 годов Греция получила 34 одноместных F-16C и еще 6 двухместных F-16D нового построения. Эти самолеты прошли модернизацию "среднего жизненного цикла" Falcon-Up во второй половине 90-х годов. Воздушные суда прошли капитальный ремонт, провели замену четырех конструктивных компонентов фюзеляжа, а также продлили сроки службы истребителей с 4000 до 8000 часов.

Это еще не все. Для своих F-16 Block 30 Греция приобрела 24 модуля LANTIRN. Это позволило использовать высокоточное вооружение для ударов по наземным целям. Кроме того, воздушные суда получили еще и обновленный комплекс РЭБ ASPIS, оснащенный станцией помех ALQ-187 I-DIAS.

Как пишут Defense Express, если сравнивать греческие F-16 с нидерландскими, датскими, бельгийскими или норвежскими, тоЕсли говорить об отличиях между этими блоками, то следует считать более новую РЛС AN/APG-68 (появилась уже в Block 25) по сравнению с AN/APG-66. В то же время следует понимать, что все воздушные суда прошли обновление "среднего жизненного цикла" Falcon-Up и MLU. Это, по сути, вывело эти истребители к общему знаменателю.

К слову, Греция еще и может получить скидку на закупку нового вооружения из США, в частности на F-35, если усилит наши Воздушные силы своими F-16. Поэтому ей может быть выгоднее продать эти истребители именно на нужды нашего государства.

Когда стоит рассчитывать на истребители

В то же время открытым остается вопрос сроков. Ведь греческие Вооруженные силы планируют перевооружить до 2030 года. И не раньше 2028 года Афины получат свои первые F-35. Что касается сроков модернизации F-16 Block 52+ до Viper, то они точно не известны.

Как бы там ни было, если Греция будет стремиться получить деньги или скидку за свои F-16, то ожидать этого сейчас не стоит. Скорее всего, произойдет это в конце этого десятилетия. Поэтому, раньше Воздушные силы ВСУ эти самолеты от Афин вряд ли получат.

Заметим, что в News Break писали, что практически не вызывает сомнений тот факт, что 32 F-16C/-D Block 30 передадут именно Украине. В издании отмечали, что истребители прошли две модернизации конструкции и в среднем потратили около 60% своего предельного срока службы.

Что касается французских 24 Mirage 2000-5 Mk.2, то журналисты не уверены, куда их могут направить. В то же время предполагают, что логично было бы передать их Украине или продать Индии. Правда, только после одобрения со стороны Франции.