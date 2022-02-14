Греция сокращает посольство в Киеве, но усилит дипмиссию в Мариуполе

Министерство иностранных дел Греции приняло решение сократить свое посольство в Киеве. Между тем персонал в Мариуполе усилят.

В Греции правительство утром 14 февраля провело совещание касаемо безопасностной ситуации в Украине. Там приняли решение призвать граждан покинуть территорию нашего государства.

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Решение греческого правительства

Согласно решению греческого правительства, гражданам рекомендуют вернуться на родину немедленно. В противном случае советуют связаться с консульством и предоставить свои данные.

Министерство иностранных дел категорически не рекомендует ездить по территории Украины и в то же время рекомендует гражданам Греции, которые находятся в стране, немедленно покинуть страну. Гражданам Греции, которые еще не выехали, также рекомендуется немедленно сообщать свои контактные данные в посольство Греции в Киеве,

– заявили в МИД.

В то же время правительство приняло решение сократить штаб консульства в Киеве и усилить в Мариуполе.

Посольства переезжают во Львов

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, так как мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ

На фоне угрозы российской агрессии ряд стран мира призвали своих граждан воздержаться от поездок в наше государство, а тех, кто находится здесь, – немедленно покинуть его. С полным перечнем стран, которые уже обратились с такими призывами к своим согражданам, вы можете ознакомиться здесь.

Кроме того, несколько стран решили перевезти свои дипломатические учреждения во Львов. Австралия, Канада и США переводят сюда свои посольства из украинской столицы, при этом уменьшая количество представителей в Украине. Германия переселяет во Львов консулов из Днепра, а Нидерланды создают во Львове специальный центр помощи своим гражданам. Также о готовности перевезти своих дипломатов заявил Израиль.

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