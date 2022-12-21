Греция полностью закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов

Греция решила закрыть воздушное пространство для самолетов из Белоруссии. Также запретили авиарейсы в эту страну.

Власти сообщили, что самолеты, эксплуатирующие авиаперевозчика Беларуси, не смогут совершать посадку, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией.

Кстати говоря Греция готова предоставить Украине С-300, но есть условие

Также директива запрещает греческим авиаперевозчикам выполнять рейсы в Минск и залетать в воздушное пространство Беларуси.

Греция предполагает прямое участие Беларуси в войне

Такое решение связано с ростом опасений по поводу возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Предполагается, что Беларусь может присоединиться своими войсками.

Напомним, ранее Греция заявила, что может предоставить нашему государству зенитно-ракетные системы С-300. Однако это произойдет, если США разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot. Более того, в таком случае Греция также может отправить в Украину другие средства ПВО российского производства. В частности, "Тор-М1" и "Оса-АКМ".

Есть ли угроза из Беларуси