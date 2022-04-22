Грех – если будем подвергать опасности: в ПЦУ призвали быть осторожными на Пасху

Россияне, скорее всего, готовятся атаковать Украину на Пасху. Для них нет разницы или убивать, или калечить, или разрушать.

Об этом в эфире 24 канала рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко. Он заверил, что церковь четко следует за наставлениями, предоставляемыми военной администрацией.

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"У нас военное положение и согласно ему завершаем служение вовремя уже второй месяц. Рекомендуем прихожанам быть чрезвычайно осторожными. Пасхальные богослужения обычно проходят у нас торжественно, ночью, но в этом году не все могут посетить храмы", – сказал митрополит.

После комендантского часа

По словам Драбинко, во многих храмах богослужение перенесли на 7:00. Однако оно ничем не будет отличаться от того, которое совершают ежегодно.

"Оно будет после завершения комендантского часа и с тем промежутком времени, чтобы люди могли доехать из разных уголков города в свои храмы", – сказал митрополит.

Можно освятить и дома

Священник подчеркнул, что если речь идет о территориях, которые часто обстреливают, то люди могут не идти в храм, а послушать службу онлайн. Такая практика уже есть, потому что церковь приспосабливалась к условиям пандемии. Можно остаться дома и помолиться в домашнем кругу.

Освятить корзины может кто-нибудь самый старший в семье, прочитать "Отче наш", "Христос Воскрес" и покропить святой водой. В этом нет ничего неправильного. Грех – если будем подвергать кого-то опасности,

– отметил Драбинко.

Обратите внимание – митрополит Драбинко о Пасхе в Украине: смотрите видео