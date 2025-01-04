Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании: среди причин – заявления Трампа

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что хочет добиться независимости от Дании. Он отметил, что изменилась риторика вокруг будущего этого арктического острова.

Эгеде сделал соответствующее заявление во время своей новогодней речи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Гренландия в 2023 году представила первый проект конституции

В Гренландии вопрос независимости приобрел популярность в последние годы.

Среди причин – разоблачения неправомерного поведения власти Дании в 20 веке, в частности, ее кампания контроля над рождаемостью, которую стартовала в 60-х годах.

Новому заявлению Эгеде также предшествовали комментарии новоизбранного президента США Дональда Трампа, который захотел "владеть и контролировать" Гренландию, а еще – усилить сотрудничество острова с другими странами. Американский политик уже дважды, в 2019 и 2024 годах, предлагал купить Гренландию, но местное правительство отказывало и подчеркивало, что "мы не продаемся и никогда не будем продаваться".

Пришло время, чтобы мы сами сделали шаг и сформировали наше будущее, также относительно того, с кем мы будем тесно сотрудничать и кем будут наши торговые партнеры,

– сказал Эгедеу в новогодней речи.

Остров был колонией Дании до 1953 года, и до сих пор остается самоуправляемой территорией Дании, но в 2009 году он получил право требовать независимости путем голосования. Правительство даже в 2023 году представило свой первый проект конституции.

"История и текущие условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не достигло успеха в создании полного равенства. Пришло время для нашей страны сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над тем, чтобы устранить препятствия для сотрудничества – которые мы можем описать как оковы колониализма – и двигаться вперед", – добавил премьер Гренландии.

Большинство населения острова, которое составляет 57 000 жителей, поддерживает независимость. Однако существуют разногласия относительно времени и потенциального влияния такого решения на уровень жизни. Дата голосования по принятию независимости также неизвестна, однако парламентские выборы должны состояться до 6 апреля.

К слову, Гренландия богата полезными ископаемыми, нефть и природный газ, но экономика острова остается хрупкой, зависимой от рыболовства и ежегодных грантов Дании.