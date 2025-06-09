Израильская армия захватила судно Греты Тунберг, направлявшееся в Газу

Израильские военные перехватили судно Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она пыталась "прорвать блокаду" Газы.

Израиль вернет пассажиров яхты в их страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel, ссылающегося на МИД Израиля.

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Израиль остановил судно Греты Тунберг

По информации израильского МИД, военнослужащие осуществили высадку на борт судна, где находилось 12 активистов. Они заявили, что плыли в Газу, чтобы "повысить осведомленность" и доставить помощь. Сейчас местонахождение задержанных неизвестно.

Все пассажиры "селфи-яхты" целы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено,

– заявили в МИД Израиля.

Сейчас судно буксируют в Израиль, впоследствии активистов вернут в их страны. МИД Израиля также добавил, что "незначительное количество гуманитарной помощи" с судна Израиль таки передаст в Газу.

Представители инициативы "Флотилия свободы", под эгидой которой осуществлялся рейс, сообщили о потере связи с Madleen. В своих соцсетях они опубликовали заранее записанные видеообращения участников акции, которые просят помощи от правительств своих стран.

В МИД Израиля заявили, что эта попытка прорыва морской блокады является "медийной провокацией", цель которой – исключительно публичный резонанс.

Напомним, Тунберг хотела на судне достичь Газы 8 июня и передать палестинцам гуманитарную помощь – 100 килограммов муки. В Израиле сразу же предупредили команду знаменитостей во главе с Тунберг, что у них ничего не получится.