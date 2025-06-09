Израильская армия захватила судно Греты Тунберг, направлявшееся в Газу
- Израильские военные перехватили судно Madleen с Гретой Тунберг, которое направлялось в Газу, для "повышения осведомленности" и доставки помощи.
- Судно буксируют в Израиль, где активистов вернут в их страны, а незначительное количество гуманитарной помощи передадут в Газу.
- МИД Израиля считает попытку прорыва блокады "медийной провокацией", направленной на публичный резонанс.
Израильские военные перехватили судно Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг. Она пыталась "прорвать блокаду" Газы.
Израиль вернет пассажиров яхты в их страны. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel, ссылающегося на МИД Израиля.
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Израиль остановил судно Греты Тунберг
По информации израильского МИД, военнослужащие осуществили высадку на борт судна, где находилось 12 активистов. Они заявили, что плыли в Газу, чтобы "повысить осведомленность" и доставить помощь. Сейчас местонахождение задержанных неизвестно.
Все пассажиры "селфи-яхты" целы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено,
– заявили в МИД Израиля.
Сейчас судно буксируют в Израиль, впоследствии активистов вернут в их страны. МИД Израиля также добавил, что "незначительное количество гуманитарной помощи" с судна Израиль таки передаст в Газу.
Представители инициативы "Флотилия свободы", под эгидой которой осуществлялся рейс, сообщили о потере связи с Madleen. В своих соцсетях они опубликовали заранее записанные видеообращения участников акции, которые просят помощи от правительств своих стран.
В МИД Израиля заявили, что эта попытка прорыва морской блокады является "медийной провокацией", цель которой – исключительно публичный резонанс.
Напомним, Тунберг хотела на судне достичь Газы 8 июня и передать палестинцам гуманитарную помощь – 100 килограммов муки. В Израиле сразу же предупредили команду знаменитостей во главе с Тунберг, что у них ничего не получится.