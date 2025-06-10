Израиль депортирует Грету Тунберг и активистов, которые пытались прорваться в Газу

Группу иностранных активистов, среди которых была и экоактивистка Грета Тунберг, доставили в аэропорт "Бен-Гурион" для дальнейшей депортации. Они пытались добраться до Сектора Газа на судне, но были перехвачены израильскими силами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Израиля.

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Что известно о депортации активистов, которые хотели прорваться в Газу

В ведомстве сообщили, что Грету Тунберг и остальных задержанных активистов доставили в аэропорт "Бен-Гурион", откуда в ближайшее время их депортируют в страны их происхождения. В аэропорту их встретили консульские представители.

Также в МИД отметили, что в случае отказа подписать документы о депортации, активистов передадут в суд, передадут судебным органам в соответствии с израильским законодательством для утверждения принудительной депортации.

Напомним, что накануне израильские военные перехватили судно Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, которые пыталась "прорвать блокаду" Газы. В то же время "незначительное количество гуманитарной помощи" с судна Израиль таки передаст в Газу.

В МИД считают, что попытка прорыва морской блокады является "медийной провокацией" и была направлена исключительно на создание публичной огласки.