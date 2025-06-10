Израиль депортирует Грету Тунберг и активистов, которые пытались прорваться в Газу
- Грету Тунберг и других активистов депортируют из Израиля после попытки прорваться в Сектор Газа на судне.
- Израильские военные перехватили судно, а активисты будут депортированы в страны их происхождения, с возможной принудительной депортацией, если они откажутся подписать документы.
Группу иностранных активистов, среди которых была и экоактивистка Грета Тунберг, доставили в аэропорт "Бен-Гурион" для дальнейшей депортации. Они пытались добраться до Сектора Газа на судне, но были перехвачены израильскими силами.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Израиля.
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Что известно о депортации активистов, которые хотели прорваться в Газу
В ведомстве сообщили, что Грету Тунберг и остальных задержанных активистов доставили в аэропорт "Бен-Гурион", откуда в ближайшее время их депортируют в страны их происхождения. В аэропорту их встретили консульские представители.
Также в МИД отметили, что в случае отказа подписать документы о депортации, активистов передадут в суд, передадут судебным органам в соответствии с израильским законодательством для утверждения принудительной депортации.
Напомним, что накануне израильские военные перехватили судно Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, которые пыталась "прорвать блокаду" Газы. В то же время "незначительное количество гуманитарной помощи" с судна Израиль таки передаст в Газу.
В МИД считают, что попытка прорыва морской блокады является "медийной провокацией" и была направлена исключительно на создание публичной огласки.