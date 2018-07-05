Гриценко бросил вызов Тимошенко по изменению Конституции

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко пригласил лидера партии "Батькивщина" и нардепа Юлию Тимошенко на публичные дебаты по изменению Конституции.

Об этом политик заявил в Тернополе и известил на своей странице в Facebook.

24 канал сообщал, что 20 июня Юлия Тимошенко заявила о своем участии в выборах президента Украины в 2019 году, и пообещала в случае своей победы провести референдум для принятия новой Конституции.

Приглашаю Тимошенко Юлию Владимировну на открытые дебаты в прямом эфире на тему новой Конституции Украины. Вместо монологов или закулисных договоренностей относительно содержания Основного закона,

– написал Гриценко.

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Он напомнил, что Тимошенко высказалась за ограничение полномочий президента, превращение Украины в парламентскую республику "с ключевой ролью канцлера или канцлера как главы государства с опорой на парламент".

Не впервые: прошлая ее попытка изменить Конституцию таким образом была 9 лет назад, тогда вместе с Януковичем и Медведчуком (за кадром). Сейчас эту идею Тимошенко поддерживает команда Яценюка, наверняка с радостью поддержит и олигархат, мощно представлен в парламенте,

– выразил убеждение лидер "Гражданской позиции".

При этом Гриценко подчеркнул, что его позиция по этому вопросу абсолютно противоположная. Так, по мнению политика, "противостояние двух центров исполнительной власти должно быть отменено, но другим путем, и ключевой фигурой должен быть президент, всенародно избранный".

Лидер "Гражданской позиции" также заверил, что на сегодня категорически неприемлемо ограничивать полномочия президента и как верховного главнокомандующего, как ключевой фигуры в сфере дипломатии для поиска мира и борьбы с коррупцией.

"Я убежден: претенденты на президентский пост, которые по состоянию на сегодня имеют наибольшие шансы на победу, должны выйти к людям открыто и представить свои аргументы в прямом эфире – чтобы люди могли определиться и сделать осознанный выбор", – отметил Гриценко.

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Он также выразил надежду, что несмотря на давление со стороны власти, в Украине остались телеканалы, которые предоставят ему с Тимошенко возможность провести дебаты.