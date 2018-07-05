Гриценко кинув виклик Тимошенко щодо зміни Конституції

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко запросив лідерку партії "Батьківщина" і нардепа Юлію Тимошенко на публічні дебати щодо зміни Конституції.

Про це політик заявив у Тернополі та сповістив на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що 20 червня Юлія Тимошенко заявила про свою участь у виборах президента України у 2019 році та пообіцяла у разі своєї перемоги провести референдум для схвалення нової Конституції.

Запрошую Тимошенко Юлію Володимирівну на відкриті дебати у прямому ефірі на тему нової Конституції України. Замість монологів чи закулісних домовленостей щодо змісту Основного закону,

– написав Гриценко.

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Він нагадав, що Тимошенко висловилася за обмеження повноважень президента, перетворення України на парламентську республіку "з ключовою роллю канцлера чи канцлера як глави держави з опорою на парламент".

Не вперше: минула її спроба змінити Конституцію таким чином була 9 років тому, тоді разом з Януковичем і Медведчуком (за кадром). Зараз цю ідею Тимошенко підтримує команда Яценюка, напевно з радістю підтримає і олігархат, потужно представлений у парламенті,

– висловив переконання лідер "Громадянської позиції".

При цьому Гриценко наголосив, що його позиція щодо цього питання є абсолютно протилежною. Так, на думку політика, "протистояння двох центрів виконавчої влади має бути скасоване, але іншим шляхом, і ключовою фігурою має бути президент, всенародно обраний".

Лідер "Громадянської позиції" також запевнив, що на сьогодні категорично неприйнятно обмежувати повноваження президента і як верховного головнокомандувача, як ключової фігури у сфері дипломатії для пошуку миру, і для боротьби з корупцією.

"Я переконаний: претенденти на президентський пост, які станом на сьогодні мають найбільші шанси на перемогу, повинні вийти до людей відкрито і представити свої аргументи у прямому ефірі – щоб люди могли визначитися і зробити свідомий вибір", – зазначив Гриценко.

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Він також висловив сподівання, що попри тиск зі сторони у влади, в Україні залишилися телеканали, які нададуть йому з Тимошенко можливість провести дебати.