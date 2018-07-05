15:35
5 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 12°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Туалет у космосі. Актриса на 12 поверхів
Вєсті Кремля
22:29, 4 липня
Вєсті.UA. Новий образ леді Ю. Словечко Киви
Вєсті.UA
20:10, 4 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гриценко кинув виклик Тимошенко щодо зміни Конституції

329 Читать новость на русском
Гриценко запросив Тимошенко на дебати щодо зміни Конституції
Гриценко запросив Тимошенко на дебати щодо зміни Конституції / Колаж 24 канал

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко запросив лідерку партії "Батьківщина" і нардепа Юлію Тимошенко на публічні дебати щодо зміни Конституції.

Про це політик заявив у Тернополі та сповістив на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що 20 червня Юлія Тимошенко заявила про свою участь у виборах президента України у 2019 році та пообіцяла у разі своєї перемоги провести референдум для схвалення нової Конституції.

Запрошую Тимошенко Юлію Володимирівну на відкриті дебати у прямому ефірі на тему нової Конституції України. Замість монологів чи закулісних домовленостей щодо змісту Основного закону,
– написав Гриценко.

Читайте також: Парламентська модель від Тимошенко може призвести до узурпації влади, – експерт

Він нагадав, що Тимошенко висловилася за обмеження повноважень президента, перетворення України на парламентську республіку "з ключовою роллю канцлера чи канцлера як глави держави з опорою на парламент".

Не вперше: минула її спроба змінити Конституцію таким чином була 9 років тому, тоді разом з Януковичем і Медведчуком (за кадром). Зараз цю ідею Тимошенко підтримує команда Яценюка, напевно з радістю підтримає і олігархат, потужно представлений у парламенті,
– висловив переконання лідер "Громадянської позиції".

При цьому Гриценко наголосив, що його позиція щодо цього питання є абсолютно протилежною. Так, на думку політика, "протистояння двох центрів виконавчої влади має бути скасоване, але іншим шляхом, і ключовою фігурою має бути президент, всенародно обраний".

Лідер "Громадянської позиції" також запевнив, що на сьогодні категорично неприйнятно обмежувати повноваження президента і як верховного головнокомандувача, як ключової фігури у сфері дипломатії для пошуку миру, і для боротьби з корупцією.

"Я переконаний: претенденти на президентський пост, які станом на сьогодні мають найбільші шанси на перемогу, повинні вийти до людей відкрито і представити свої аргументи у прямому ефірі – щоб люди могли визначитися і зробити свідомий вибір", – зазначив Гриценко.

Читайте також: Другий у рейтингу: топ-факти і критика Анатолія Гриценка

Він також висловив сподівання, що попри тиск зі сторони у влади, в Україні залишилися телеканали, які нададуть йому з Тимошенко можливість провести дебати.

 

Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Громадянська позиція Юлія Тимошенко Конституція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сьогодні, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 353
Що робити українцям, аби повернути окуповані території
сьогодні, 14:00 Що робити українцям, аби повернути окуповані території
Мустафа Найєм 226
Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
сьогодні, 13:00 Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
Віталій Шабунін 669
Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
сьогодні, 12:01 Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
Ілля Кенігштейн 1751
Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
сьогодні, 08:45 Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
Народний проект 572
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук