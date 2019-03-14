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      Гриценко и Добродомов подписали меморандум: что он предусматривает

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      Гриценко и Добродомов подписали меморандум
      Гриценко и Добродомов подписали меморандум / grytsenko.com.ua

      Лидер политической партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко и лидер политической партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов заключили совместный меморандум.

      В меморандуме ключевые принципы внутренней и внешней политики, сообщает пресс-служба Гриценко.

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      О чем идет речь в меморандуме? О проведении деолигархизации, эффективной судебной реформе, преодолении бедности, возвращении оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма и неуклонном курсе относительно обретения членства Украины в Евросоюзе и НАТО.

      Кандидат в президенты добавил, что команды вместе пойдут и на парламентские, и на президентские выборы.

      В то же время Добродомов подчеркнул, что сейчас страна оказалась перед угрозами, с которыми может бороться только проукраинский, антикоррупционный президент.

      Накануне внефракционный нардеп Дмитрий Добродомов решил снять свою кандидатуру с выборов президента Украины. Политик решил поддержать Анатолия Гриценко. Кроме Добродомова. В пользу Гриценко также снялся с выборов городской голова Львова, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый. Политики решили объединить свои усилия на выборах президента. А еще в пользу Гриценко с выборов снялся Дмитрий Гнап.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Дмитрий Добродомов Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
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